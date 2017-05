Quadrilha suspeita de fraudar concurso para delegado em Goiás atuou em pelo menos sete estados

A Polícia Civil de Goiás tem fortes indícios de que a mesma organização criminosa suspeita de fraudar o último concurso para delegados do Estado tenha agido em outros concursos, vestibulares para Medicina e até no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Informações obtidas pelo POPULAR apontam que há suspeita de atuação do grupo em Goiás e em pelo menos outros seis Est...