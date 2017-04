Quadrilha invade condomínio de luxo e fere secretário municipal durante assalto

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio de Embu das Artes (SP) foi baleado ao reagir a um roubo no condomínio de luxo onde mora, no Bosque do Embu, na noite deste domingo (23).

Alcionei Miranda Feliciano, 39, foi rendido pelos criminosos quando já estava dentro da casa na alameda dos Tipuanas. Como estava armado, ele reagiu ao roubo e trocou tiros com os ladrões.

Na ação, Feliciano foi baleado na perna e sofreu algumas escoriações. Ele foi levado ao pronto-socorro da cidade e depois transferido ao Hospital Metropolitano, na região do Butantã, zona oeste de São Paulo, onde permanece em observação.

No hospital, o secretário gravou um vídeo falando sobre o roubo e dizendo que passa bem. "Eu consegui no momento reagir, troquei tiros com eles, estavam em sete, inclusive com fuzil. Graças a Deus está tudo bem, eu tomei um tiro na perna, mas a bala já foi retirada. Tomei algumas escoriações, eles levaram poucas coisas e graças a Deus está tudo bem", disse.

Os ladrões fugiram em direção a uma área de mata nos fundos do imóvel antes da chegada da Polícia Militar. Até a madrugada desta segunda-feira (24), nenhum suspeito tinha sido preso.

O filho de Feliciano tinha sido rendido pelos criminosos minutos antes. Ele foi amarrado e trancado em um dos quartos da casa, mas saiu ileso.

O caso foi registrado na delegacia central da cidade.