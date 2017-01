Quadrilha goiana é presa no ES após homicídio e assalto a joalheria

Objetos de joalheria roubada por quadrilha goiana no Espírito Santo

Três membros de uma quadrilha de Goiás foram presos nesta sexta-feira (21), após participarem de um homicídio na noite da última quinta-feira (20) e de um roubo a uma joalheria em São Mateus, no litoral norte do Espírito Santo.

Lucas Machio, de 23 anos, Muriart da Silva Santos, de 28 e um menor de 17 anos foram detidos em uma estrada que liga os municípios de Nova Venécia e Vila Pavão, na mesma região capixaba. De acordo com o delegado Líbero Penello, da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, eles chegaram no Estado há três dias. Segundo o portal Gazeta Online, no carro em que eles estavam, foram encontrados os objetos levados da joalheria.

Lucas e Muriart serão autuados por associação criminosa e corrupção de menores. O menor de idade responderá por ato infracional análogo ao crime de associação criminosa. A ocorrência com os três criminosos goianos será encaminhada para a Delegacia Regional de São Mateus, que seguirá as investigações.