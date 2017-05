Quadrilha explode banco em Goiás e ainda deixa mochila com suposta bomba na porta da PM

Cerca de sete homens fortemente armados explodiram uma agência bancária de Campo Alegre de Goiás, no Sudeste do Estado, e ainda deixaram uma mochila com uma suposta bomba na porta do Pelotão da Polícia Militar (PM) da Cidade. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (11).

A polícia informou que a quadrilha chegou em duas caminhonetes e um carro. Eles entraram no banco, arrombaram a porta de vidro e foram direto nos dois cofres. Os bandidos instalaram explosivos em um deles e fizeram a detonação. Eles fugiram e levaram todo o dinheiro. O banco não divulgou o valor roubado.

Com a explosão, a agência ficou praticamente destruída. A PM disse que as colunas de concreto foram danificadas e o prédio corre o risco de desabar. Os suspeitos ainda deixaram uma mochila com uma suposta bomba dentro. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) chegou a ser acionado, mas só era um alarme falso. O caso está sendo apurado para identificar os suspeitos.