Quadrilha especializada em roubos de caminhonetes e cargas é presa em Rio Verde

Uma quadrilha especializada em roubos de caminhonetes e cargas na região sudoeste de Goiás, foi presa na noite de segunda-feira (24), na BR-452, em Rio Verde.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes estavam na rodovia quando ordenaram a parada de um veículo GM Astra, que não obedeceu a ordem e fugiu. Após acompanhá-lo por aproximadamente 3 km, os policiais conseguiram abordá-lo. No interior do automóvel haviam seis pessoas, sendo quatro homens, de 50, 27 e 20 anos, e duas mulheres, uma de 26 anos e outra adolescente de 17 anos.

Ao fiscalizar dentro do veículo, foram encontradas uma carabina calibre 28 com 4 munições, um revólver calibre 38 com 16 munições, 8 lacres plásticos que servem como algemas, luvas e balaclavas. Um dos suspeitos informou que pratica roubos a caminhonetes desde 2009, já tendo sido condenado há 20 anos de prisão, mas que estava foragido.

Segundo a PRF, os homens são foragidos do sistema penitenciário de Maurilândia, fuga que ocorreu há 10 dias. Após a fuga, três deles realizaram o roubo de uma fazenda na região de Santa Helena de Goiás, onde conseguiram a carabina encontrada com eles. As mulheres são de Maurilândia e estavam passando uns dias em Rio Verde com os homens citados. A intenção deles era roubar caminhonetes, especialmente Toyota Hilux, devido à facilidade de passá-la para frente.

Durante a ocorrência os presos informaram aos policiais que tinham roubado uma caminhonete e a entregaria para um receptador em Maurilândia, conhecido por "Gordinho", arrendatário de um posto de combustível da região. Os policiais rodoviários federais, com o apoio da Polícia Militar, se deslocaram até o posto e conseguiram prender o homem. Com ele foram encontrados uma pistola calibre 9 mm com 30 munições, além de outros carregadores, munições de grande calibre, celulares e equipamentos diversos, como bloqueadores de sinal.

Ainda de acordo com a polícia, a quadrilha já praticou roubos em Quirinópolis, Acreúna, Marilândia, Porteirão, Lagoa do Bauzinho dentre outras.