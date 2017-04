Quadrilha causa morte e pânico durante roubo de R$ 120 milhões na fronteira do Paraguai com o Brasil

Bandidos fortemente armados protagonizaram um roubo cinematográfico nesta madrugada (24) na fronteira do Brasil com o Paraguai. O grupo invadiu a sede a transportadora de valores Prosegur em Ciudad del Este e fugiu para uma cidade vizinha levando cerca de US$ 40 milhões (o que equivale a cerca de R$ 120 milhões).

Até agora, o que se sabe é que, durante a operação, um policial foi morto e quatro pessoas ficaram feridas. Segundo o jornal paraguaio "ABC Color", os criminosos utilizaram granadas, fuzis e outras armas de fogo para o assalto. Ao 15 veículos foram incendiados. Uma correspondente do jornal no local disse que há a suspeita de que um algum dos assaltantes seja brasileiro e ligado a uma organização criminosa.

A polícia do Alto Paraná informou que está realizando buscas na região com apoio militar. A polícia do Brasil ainda não interveio na investigação, mas acompanha o caso no país vizinho. A imprensa do Paraguai informou ainda que o fato se trataria do maior assalto da história do país.