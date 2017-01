Quatro homens foram presos na madrugada deste domingo (8), com um veículo furtado, na Avenida Portugal, no Setor Oeste, em Goiânia.

De acordo com as Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), durante patrulhamento pelo local, a equipe encontrou o VW Gol com quatro pessoas dentro e na abordagem foi constatado que o carro era furtado.

A quadrilha foi levada para a Central de Flagrantes onde foi formalizada a prisão.