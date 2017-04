Quadrilha é presa em flagrante com carros roubados e clonados em Goiânia

Quatro jovens, sendo dois de 19 anos, um de 21 e outro de 25, foram presos em flagrante na madrugada desta quarta-feira (05), com dois carros roubados e clonados, em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe da Rotam abordou um GM Onix preto com placas clonadas no Setor Pedro Ludovico Teixeira. No interior do veículo estavam três rapazes que confessaram que o carro era roubado e clonado.

Segundo a polícia, os suspeitos disseram que ainda estavam com outro veículo roubado de uma residência em uma casa, no Setor Cidade Vera Cruz 2, em Aparecida de Goiânia. No local, a Rotam encontrou o quarto membro da quadrilha, que estava com a arma usada nos roubos e o Fiat Palio Weekend roubado.

A quadrilha foi presa em flagrante e encaminhada para a Central de Flagrantes.