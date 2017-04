Quadrilha é presa em Chapadão do Céu com 134 kg de maconha escondidas em lataria de veículo

Quatro homens foram presos na madrugada desta terça-feira (4), com 134 kg de maconha escondidas na lataria de um carro, em Chapadão do Céu.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais interceptaram o veículo GM Montana após o motorista desobedecer a ordem de parada. Dentro do carro, a PM encontrou um fundo falso e lataria com 134 kg de maconha.

Na ação, a polícia apreendeu quatro veículos e prenderam quatro homens, sendo que um deles resistiu à prisão foi atingido por disparos de arma de fogo. A quadrilha foi autuada por associação para o tráfico de drogas.