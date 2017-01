Quadrilha é presa em Caldas Novas após roubo em hotel

Atualizada às 16h22

Quatro pessoas foram presas em flagrante na noite de sábado (7), depois de roubar o Taiyo Thermas Hotel, em Caldas Novas. Diversos armamentos de grosso calibre foram apreendidos em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), três homens armados invadiram o escritório de hotel e roubaram dinheiro e celulares dos funcionários. Logo depois, os policiais encontram o carro utilizado pelos bandidos no crime. O veículo havia sido roubado na madrugada de sábado.

Mais tarde, a PM chegou até a casa onde os suspeitos estavam escondidos. Lá foram presos três homens e uma mulher que estavam com armas, três televisores, 10 aparelhos celulares, joias, munições, porções de maconha, LSD, cocaína e o dinheiro roubado do hotel.

Segundo a polícia, a equipe suspeitou que a quadrilha teria participação em outros crimes, como por exemplo, explosão de caixas eletrônicos em cidades do interior de Goiás.

Já na casa de um dos integrantes da quadrilha, no Parque Amazônia, em Goiânia, foram encontrados dois coletes balísticos, um fuzil e um kit conhecido como Roni, que é capaz de transformar uma pistola Glock em uma metralhadora, que dispara 20 tiros por segundo.

Ainda de acordo com a polícia, esse equipamento foi criado para tiro recreativo para oferecer mais estabilidade ao atirador, mas os criminosos passaram a usar em armas que não são recreativas, e sim letais. O equipamento Roni aumenta o poder de fogo do armamento e torna sua aquisição mais barata do que a compra de um fuzil.

A Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) foi acionada para apurar a participação dos suspeitos em diversos outros casos.

A reportagem entrou em contato com o hotel, mas a direção ainda não divulgou uma nota oficial.