Quadrilha é presa com 260 kg de maconha na BR-060

Cinco integrantes de uma quadrilha foram presos na manhã desta segunda-feira (1), com cerca de 260 kg de maconha, na BR-060 entre Rio Verde e Itumbiara.

Após receberem diversas denúncias de tráfico de drogas, policiais civis do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc), iniciaram uma investigação para combater a distribuição de maconha no Sul de Goiás. Por volta das 7h30 de hoje, eles identificaram dois carros na BR-060, um com droga e outro fazendo a segurança do veículo encarregado pelo transporte.

Os agentes do Genarc abordaram o grupo e prenderam os suspeitos em flagrante delito. Os homens de 18, 29, 31, 46 e 54 anos foram encaminhados para a sede do Genarc, em Itumbiara, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico e se condenados à pena pode ultrapassar os 15 anos de prisão.