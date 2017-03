Quadrilha é de 'extrema periculosidade', diz suspeito de aliciar candidatos em certame para delegado

O médico Antônio Carlos Francisco da Silva, preso durante operação da Polícia Civil que investiga suspeita de fraude em concurso para delegado substituto em Goiás, disse em depoimento que as pessoas por trás da fraude são “de extrema periculosidade” e que temia pela própria vida. O POPULAR teve acesso ao depoimento, prestado na tarde do dia 13 na sede da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap).

Silva é apontado pelos delegados responsáveis pelo caso como um dos aliciadores que arregimentavam candidatos interessados em passar no concurso por meio de propinas que chegavam a R$ 395 mil. O médico, entretanto, admite ter feito apenas um favor para um paciente, o contador Fábio Alves de Oliveira, também preso durante a operação.

Na maior parte do depoimento, Silva evita se manifestar. Não responde praticamente nenhuma pergunta. Em um primeiro instante ele chegou a negar qualquer envolvimento com alguma fraude, mas depois afirmou que ajudou Oliveira no concurso, sem entrar em detalhes. Quando questionado pela polícia sobre quem seria a pessoa que ele entraria em contato para ajudar o contador, o médico disse que não responderia a pergunta por medo.

Silva negou que tivesse ajudado qualquer outro candidato e disse que não obteve nenhuma vantagem financeira do contador, uma vez que a ajuda, segundo ele, teria sido pelo fato de o contador indicar pacientes para sua clínica.

Ainda no depoimento, o médico admitiu que ao ser abordado pelos policiais na última segunda-feira, um dia depois da prova da segunda-fase, estava se encontrando com Magno Marra Mendes, ex-vereador de Palmeiras de Goiás, em uma lanchonete no Setor Oeste, outro candidato suspeito de fraudar o concurso, mas que este encontro seria para falar sobre assuntos médicos. No momento da abordagem policial, foi encontrado com o médico uma agenda com anotações – entre elas os nomes de quatro candidatos e uma data: 18 de fevereiro; mas no depoimento essa anotação não foi esclarecida.

Na edição de quinta-feira, O POPULAR mostrou que o contador revelou em depoimento detalhes do esquema de fraude e que o médico lhe afirmou ter “total controle” sobre os certames realizados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organização social responsável pelo concurso da Polícia Civil.

Oliveira contou que conhecia o médico há cerca de um ano por meio de um empresário para o qual prestava alguns serviços. O contador, que não tem diploma em Direito, pagaria R$ 120 mil pela vaga. Posteriormente, após ser solto pela Justiça, o contador negou que tivesse admitido o esquema.

Silva já foi preso na década passa por prática ilegal de aborto e posteriormente por tráfico de animais. Ele chegou a ter o registro de médico cassado pelo Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego), mas conseguiu liminar na Justiça revogando a cassação.

O médico ainda não se posicionou em público sobre o assunto. A Cebraspe disse durante a semana que está colaborando com as investigações. A Secretaria Estadual de Gestão e Planejamento de Goiás (Segplan) suspendeu o concurso temporariamente até que mais detalhes sobre o suposto esquema fossem revelados. Por enquanto não se sabe se o concurso será ou não anulado.