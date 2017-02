Quadrilha é acusada de roubar mais de 100 caminhonetes só em Goiânia

A Operação Sétimo Mandamento desarticulou uma quadrilha especializada no furto de caminhonetes de alto padrão que atuava há quase dois anos em Goiânia. A ação contou com a participação de 120 policiais civis que cumpriram 15 mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão na capital, em Aparecida de Goiânia, Trindade e São Paulo.

O delegado responsável pela investigação, Fábio Meireles Vieira, explicou que o grupo é altamente especializado e possuíam técnicas específicas. “Eles furtaram em 2016 caminhonetes modelo 2017. Eles quebravam o vidro, entravam, desligavam o alarme e trocavam o miolo da ignição”, explicou Fábio.

Na capital paulista, foi cumprido um mandado de prisão e de busca e apreensão. “Alguns integrantes do estado de São Paulo além de praticar crimes ensinavam as técnicas para os demais da quadrilha. A equipe deve retornar ainda nesta quarta-feira”, contou o delegado.

O grupo é bem estruturado e organizado. Assim que furtavam as caminhonetes, os veículos eram levados para imóveis onde eram desmanchados e as peças encaminhadas para lojas na Vila Mauá, Vila Canaã e em Aparecida de Goiânia, onde os integrantes do bando as comercializavam.

Durante as investigações, algumas caminhonetes foram recuperadas ou encontradas em situação de abandono pelas Policiais Civil e Militar. Alguns veículos estavam parcialmente desmanchados e outros intactos. “Às vezes eles não conseguiam localizar o rastreador ou não conseguiam bloquear o sinal”, contou o delegado.

Armas de fogo, diversos bloqueadores de sinal de rastreadores das caminhonetes e as ferramentas utilizadas nos furtos. “As armas não eram utilizadas nos furtos, mas sim para manter o poder deles”, concluiu Fábio.

Mediante a quantidade de material apreendido as investigações continuam e há possibilidade que tenham mais envolvidos nos furtos.