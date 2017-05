Publicitário José Mário Cunha sofre infarto e morre aos 72 anos em Goiânia

O publicitário José Mário Cunha, 72 anos, sofreu um infarto fulminante e morreu na madrugada desta quinta-feira (11), em Goiânia. Cunha fundou a OM&B Propaganda há 40 anos e desde 2008 era proprietário da Inter Publicidade.

Segundo o diretor de arte e criação da Inter Publicidade, Beto Borges, José Mário estava bem de saúde. "Ontem ele estava comemorando o resultado dos exames dele. Estava feliz".

Segundo Borges, ele e José Mário trabalharam até às 20h de quarta-feira e o publicitário foi para o apartamento no Setor Oeste, onde malhou com o personal e por volta das 23h sentiu uma dor no estômago. "Ele ligou para o médico, tomou um remédio receitado, melhorou, ligou novamente para o médico para agradecer e quando desligou o telefone, sofreu o infarto", informou Borges.

A funcionária de José Mário acionou uma equipe médica, mas ele não resistiu e faleceu por volta de 0h20 de hoje.

"Ele era uma figura ímpar e de sensibilidade extrema. Brincava que o casamento era com a empresa. Os clientes da agência gostavam muito dele e ele era realmente diferenciado, comprometido com resultados e muito respeitado", concluiu Beto Borges.

José Mário era solteiro e não tinha filhos. O velório acontece no Cemitério Jardim das Palmeiras, mas ainda não há informações sobre o horário do sepultamento.