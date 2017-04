Protestos em Goiânia levam 30 mil às ruas e terminam com conflito entre polícia e encapuzados

Em Goiânia, a organização da greve geral estimou em 30 mil o número de manifestantes que se reuniu logo pela manhã na área externa da Assembleia Legislativa e foi em passeata até a Praça do Bandeirante. O protesto, que começou de forma pacífica, terminou com confronto entre policiais e estudantes, alguns encapuzados.

Muitas categorias de trabalhadores estavam representadas na manifestação contra as reformas do trabalho e previdenciária. Havia professores das redes estadual e municipal e também de tradicionais escolas particulares da capital, como o Colégio Marista e o Maria Auxiliadora. Professores e alunos da Universidade Federal de Goiás (UFG) e também da Pontifícia Universidade Católica (PUC) aderiram ao movimento. Muitos servidores públicos de órgãos estaduais e federais: do Ministério Público do Trabalho (MPT, dos auditores fiscais, da Saúde e do Ipasgo, entre vários outros segmentos. Os servidores do município estavam representados pelos funcionários da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

Apesar de a manifestação ter um cunho político, foi totalmente apartidária. Não se viu bandeiras de partidos políticos, excetos algumas poucas do PCdoB, e a penas a deputada estadual Adriana Accorsi (PT), que é delegada da Polícia Civil, teve voz no carro de som. Mas não falou em nome do PT, mas como delegada.

Ao final, diante do eminente confronto entre a polícia e o grupo de manifestantes encapuzados, os organizadores encerraram o protesto.