Protesto contra o aumento da tarifa de ônibus em Goiânia termina sem ocorrências

Encerrou agora a pouco um protesto contra o aumento da tarifa do transporte coletivo que causava um congestionamento na Rua 10, no Centro da Capital.

De acordo com a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC), parte da pista estava interditada e as nove linhas que passam pela via ainda sofrem atrasos.

Segundo a Polícia Militar (PM), os manifestantes saíram da Praça Universitária e passaram pelas Avenidas Araguaia, Anhanguera, Tocantins e foram até a Praça Cívica.

Por conta dessa movimentação, o trânsito na região Central de Goiânia sofreu lentidão.

Ainda de acordo com a PM, o protesto seguiu de forma pacífica.