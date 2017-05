Proprietário e gerente de açougue são presos por receptação de carne roubada em Goiânia

Atualizada às 13h55.

O proprietário e o gerente de uma rede de açougues foram presos suspeitos de receptar 15 toneladas de carne roubada. As prisões em flagrante foram resultado da Operação Pecados da Carne e ocorreram na manhã deste sábado (20), em Goiânia. O dono possui unidades no Setor Vila Nova e no Centro da capital.

Segundo informações do delegado da Delegacia Estadual de Repressão a Roubo de Cargas (Decar), Alexandre Bruno a carga foi roubada em Aparecida de Goiânia, na quinta-feira (18).

Assim que foi comunicada, a Polícia Civil tomou conhecimento do itinerário do produto e realizou campanas nas localidades onde haveria a comercialização.

No momento das prisões, os suspeitos vendiam as carnes a consumidores que desconheciam a origem dos produtos.

Ainda de acordo com o delegado, há um ano não havia registro de roubo de cargas de carne no Estado.