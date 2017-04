Proposta exige divulgação da Prefeitura de Goiânia sobre falta de medicamentos

A rotina de ir até uma unidade de saúde em busca de medicamentos e perder a viagem em Goiânia, como já reportado pelo Popular em ocasiões diversas, pode estar próxima do fim. Projeto de lei apresentado nesta terça-feira (11) em sessão da Câmara Municipal quer obrigar a Prefeitura de Goiânia a divulgar pela internet a relação dos medicamentos disponíveis e daqueles que estão em falta.

A publicação também deverá estar disponível nas unidades Básicas de Saúde, informando, inclusive, a previsão de disponibilidade daqueles medicamentos que estão em falta.

Segundo o autor do projeto, o vereador Paulo Daher (DEM), que possui formação em Medicina e é presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, “seu projeto visa a melhoria da qualidade de vida dos usuários de medicamentos e na prestação do serviço de distribuição dos mesmos. Com a divulgação, as pessoas não precisarão se deslocar até os postos de saúde para se informarem sobre a existência ou não dos medicamentos necessários”, diz.

“Ademais, o Poder Executivo terá uma real situação do uso de determinados medicamentos até para futuros parâmetros de acompanhamento, controle e gastos, evitando desperdícios com medicamentos vencidos, pouco usados e os excessivamente usados”, complementa o vereador.