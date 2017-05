Promotora quer outro acordo para mais melhorias até fim do ano

A promotora de Justiça Leila Maria de Oliveira, do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), diz que o termo de ajustamento de conduta (TAC) proposto seria apenas um primeiro momento de outras melhorias que pretende estabelecer no transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. “Esse TAC é só a ponta do iceberg”, adiantou. De acordo com a promotora, o termo que tenta firmar...