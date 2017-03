Promotora pede suspensão judicial do concurso para delegado em Goiás

Foi protocolada, na tarde desta sexta-feira (24), uma ação civil pública contra o Estado de Goiás e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) pedindo a suspensão judicial do concurso público para o cargo de delegado da Polícia Civil de Goiás.

O pedido, assinado pela promotora de Justiça Leila Maria de Oliveira, tramitará na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual.

Segundo o Ministério Público de Goiàs (MP-GO), a promotora avaliou que a suspensão do concurso pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan) foi meramente administrativa, possibilitando que o certame seja retomado a qualquer momento, por isso a necessidade de intervenção judicial.

Ainda de acordo com o MP-GO, Leila sustentou que a medida é essencial para evitar mais prejuízos aos candidatos que farão as próximas etapas, tendo gastos com deslocamento, treino físico, consulta médica e exames, mesmo o concurso estando maculado.

Relembre o caso

No último dia 13 deste mês, cinco pessoas foram presas suspeitas de fraudar o concurso público para delegado substituto em Goiás. De acordo com a Polícia Civil, os candidatos pagavam de R$ 120 mil a R$ 395 mil por uma vaga. Um dos suspeitos, segundo a polícia, aliciava os candidatos com a promessa de conseguir aprovação no concurso, que teve 14 mil inscritos para 63 vagas