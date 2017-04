Promoter de 25 anos é preso suspeito de aplicar golpes para pagar cartão de crédito em Goiânia

Um homem de 25 anos é suspeito de fraude, usando contas correntes de outras pessoas para pagar as faturas dos seus cartões de créditos. Segundo a Polícia Civil, uma única fatura chegou ao valor de R$ 118 mil. Michel Lino se identifica como produtor de eventos e foi preso no sábado (15), em um pesque-pague de Goiânia.

De acordo com a delegada Mayana Rezende, o suspeito tinha ajuda de um hacker para cometer os crimes. Michel fechava parciais da fatura e passava para o comparsa, que invadia as contas das vítimas e fazia o pagamento do boleto.

Em troca, o segundo suspeito era sustentado pelo promotor de eventos. O hacker ainda não foi identificado e nem preso.

Segundo a delegada, os jovens levavam uma vida de luxo. Ela conta que no último réveillon, os dois viajaram para a praia Jurerê Internacional e quem pagou as despesas foi o Michel, usando os cartões de créditos da fraude.

As investigações revelaram até o momento nove vítimas de diferentes estados. Elas procuraram as instituições financeiras denunciando débitos das contas sem a autorização.

Michel Lino não possui antecedentes criminais e vai ser indiciado por furto qualificado.