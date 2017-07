Projeto solta peixes no Araguaia

Três iniciativas da associação Aprova Agricultura Sustentável colaboram na conscientização ambiental dos frequentadores das praias do Araguaia. Um deles, o Araguaia + Vivo, realizou a soltura de 4 mil peixes no rio último dia 22, no Porto Principal de Aruanã. O programa consiste no repovoamento de peixes, educação ambiental para preservação e aumento das espécies...