Projeto quer tornar subterrâneo cabeamento aéreo nas grandes cidades goianas

Projeto de Lei apresentado na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (3) propõe a obrigatoriedade de tornar subterrâneo o cabeamento aéreo existente nos municípios goianos com a população superior a 300 mil habitantes. Aprovado preliminarmente em Plenário, a propositura seguiu para discussão e aprovação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ).

A propositura é do deputado Bruno Peixoto (PMDB). Para ela a exposição de fios pendurados nos postes de rede elétrica há tempos extrapolou o âmbito da estética e da poluição visual para se apresentar como ameaça real à integridade das pessoas. “Infelizmente, tem sido comum o relato de tragédias ligadas a eventos ocorridos em postes e fios de alta e baixa tensão decorrentes de fatores como acidentes em que fios soltos podem ser fatais ao atingir pedestres ou automóveis, quedas de árvores ou meros desprendimentos ocasionados pelo vento”, ressalta.

Segundo o deputado, o processo de compartilhamento de postes para instalação de cabeamento tem se tornado crítico diante do excessivo acúmulo do emaranhado de cabos. "Considerando a evolução das tecnologias, não é surpresa, nem fato de difícil constatação, sendo certo que a fiação subterrânea ainda que mais onerosa quando da instalação, tem uma manutenção muito mais barata, sem contar outros tantos benefícios a curto, médio e longo prazo", afirma o deputado.

Segundo Bruno Peixoto, o impacto benéfico da medida proposta não é somente visual, a fiação subterrânea aumenta a segurança do cidadão, seja um transeunte ou um motorista. "As telecomunicações seriam melhoradas e a rede de distribuição de energia seria mais protegida de chuva e queda de árvores”. A ação, na visão dele, traria ainda valorização aos imóveis e a “possibilidade de uma arborização plena em todas as ruas, com a manutenção integral da copa das árvores”.

Ele enfatiza que a medida foi adotada em outras regiões do país, como São Paulo e Paraná, com resultados excelentes. “A retirada dos fios que cortam os céus, principalmente das grandes capitais, não é medida apenas estética. Trata-se de questão ambiental e de mobilidade urbana, pois surgem possibilidades de criação de ciclofaixas e arborização urbana.” Bruno Peixoto se diz confiante na aprovação do projeto.