Projeto quer obrigar empresas a colocarem película térmica nos vidros de ônibus em Goiânia

Em meio a uma indefinição sobre o reajuste do valor da passagem do transporte coletivo na Região Metropolitana de Goiânia, um Projeto de Lei proposto na Câmara da capital, nesta terça-feira (16), quer obrigar as empresas responsáveis a colocar uma película plástica térmica nos vidros das janelas dos ônibus que circulam pela cidade.

A iniciativa é da vereadora Sabrina Garcêz (PMB). Segundo ela, seu projeto tem caráter social porque visa melhorar as condições aos usuários e motoristas dos ônibus coletivos da capital. "Vivemos num clima tropical, com altas temperaturas. Tais películas vão reduzir drasticamente a infiltração de raios solares, consequentemente reduzindo a temperatura dentro dos ônibus", frisou.

Sabrina Garcêz lembra ainda que "o uso de película plástica térmica é corriqueira em vários países, com destaque para os de clima tropical. Na época do verão, por exemplo, os usuários e motoristas são castigados com a alta temperatura. A situação torna-se mais crítica quando o motor do ônibus é instalado na frente do veículo. Daí a importância dessa medida. Acredito que essa Casa vai aprovar esse projeto e, posteriormente, sancionado pelo prefeito de Goiânia", afirmou. Ainda não há uma data definida para que a propositura entre em votação.