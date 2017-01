Projeto que reduz efetivo da PM está em estudo no governo

O projeto de lei que pretende diminuir pela metade o número ideal do efetivo da Polícia Militar do Estado de Goiás está em fase de elaboração na Secretaria da Casa Civil. Os detalhes do projeto são tratados com sigilo pela assessoria do governador Marconi Perillo (PSDB), o que incomoda oficiais da corporação e os representantes de associações da categoria. Eles reclamam d...