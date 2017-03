Projeto de lei quer exigir que bancos mantenham vigias durante funcionamento de caixas eletrônicos

Em razão de constantes assaltos na “saidinha do banco” e manipulações de caixas, o vereador Carlin Café (PPS) apresentou na Câmara Municipal de Goiânia um projeto de lei que obriga as agências bancárias e cooperativas de crédito a manterem segurança armada ostensiva nos locais onde há caixas eletrônicos durante o tempo de atendimento ao público, inclusive nos finais de semana e feriados.

“A ausência de vigilância armada no perímetro dos caixas eletrônicos possibilita a atuação de criminosos, que instalam dispositivos nos caixas para clonar cartões, travar a retirada de cédulas, coletar depósitos bancários, dentre vários outros métodos visando lesar o usuário”, explica o vereador.

De acordo com ele, a determinação pode auxiliar também nos casos de sequestros relâmpagos, que não começam dentro das agências, mas terminam com as vítimas realizando saques para os bandidos.

Carlin Café ressalta que seu projeto não contempla os caixas eletrônicos localizados dentro de estabelecimentos comerciais.

Caso o projeto vire lei, o não cumprimento pelos estabelecimentos financeiros gerará multa diária de 10 mil reais, que será dobrada caso haja reincidência.