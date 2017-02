Projeto de lei que regulamenta aplicativos de transporte é protocolado na Câmara de Aparecida

Um projeto de lei que regulamenta aplicativos de transporte de passageiros foi protocolado nesta terça-feira (7) na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia.

O vereador idealizador da proposta, Valdemir Souto (PR), disse que tomou a iniciativa de regular e organizar o serviço após a repercussão de casos de violência envolvendo usuários e motoristas do aplicativo Uber.

“Hoje o poder público não tem nenhum conhecimento de quem conduz os veículos desses aplicativos. Nosso objetivo é, por meio dos órgãos competentes, exercer uma maior fiscalização desses serviços para, assim, trazer segurança aos usuários”, explicou o parlamentar autor do projeto.

Além de propor um monitoramento da quantidade de motoristas atuantes, o projeto também quer delimitar o tipo de emplacamento dos veículos que circulam pelo serviço de transporte.

"É preciso que os veículos do aplicativo estejam emplacados na cidade, sujeitando-se ao IPVA daqui, que será revertido em sinalização de trânsito e outros benefícios, contribuindo para o desenvolvimento da cidade", explicou o vereador Valdemir Souto.

Ainda de acordo com o parlamentar, foi realizada previamente a apresentação do projeto, uma audiência pública com taxistas, motoristas e usuários do Uber para ouvir suas demandas.