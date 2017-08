Programa Coleta Seletiva conta com 16 novos caminhões em Goiânia

O programa Coleta Seletiva, da Prefeitura de Goiânia, ganhou uma nova frota de 16 caminhões na manhã desta terça-feira (15). Os novos veículos irão substituir os atuais caminhões, cuja capacidade aumentará de 24 para 45 metros cúbicos cada. No último mês de julho, a produção geral da coleta seletiva alcançou quase 3 mil toneladas.

Para o prefeito de Goiânia é salutar que a gestão municipal possua uma frota nova e com capacidade de atender as demandas da comunidade. “A metade dos veículos da Comurg estava sucateada e, de forma rápida, recuperamos a frota e agora vamos ampliar para atender as expectativas da população”, destacou o prefeito.

Já o presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), Denes Pereira, disse que os novos veículos reforçarão a qualidade da coleta seletiva em toda cidade, e ainda conta com a importância na sustentabilidade do meio ambiente, uma vez que diminui a poluição dos solos e rios e gera renda para inúmeras famílias.

O programa foi implantado em 2008, mas foi no ano seguinte que a coleta 'porta a porta' foi implantada definitivamente, em todos os lares. O projeto evita que materiais recicláveis sejam levados para o aterro sanitário desnecessariamente, aumentando a sua vida útil, além de beneficiar famílias em cooperativas de catadores.

Para participar do projeto, a população deve fazer a segregação dos resíduos (papel, plástico, metal e vidro) em um único recipiente/saco e deixar o material reciclável na porta de sua casa, no horário e dia indicados. A lista com os bairros, dia e horário da Coleta Seletiva pode ser conferida no site da Prefeitura no link “Goiânia Coleta Seletiva”.

Outros veículos

Na ocasião, a Guarda Civil Metropolitana (CGM) recebe 11 viaturas e um micro-ônibus. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) recebe ainda três caminhões para trituração de galhos, além de quatro ambulâncias que serão utilizadas para prestar socorro aos 35 mil servidores da companhia. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) recebe uma máquina que será utilizada para produção de asfalto na capital.