Professores protestam na porta da Secretaria de Educação de Goiânia

Os professores da rede municipal de ensino continuam em uma manifestação iniciada na manhã desta quinta-feira (27), na porta da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, no Setor Leste Universitário. Os manifestantes chegaram a entrar na Secretaria, mas já desocuparam o prédio.

A categoria está em greve desde o último dia 11 de abril pedindo por valorização profissional e melhorias nas escolas. Durante a noite desta quarta-feira (27) o prédio foi desocupado por agentes da Guarda Civil Metropolitana, que acompanham a manifestação nesta manhã.

Uma coletiva de imprensa está marcada no Paço Municipal, com a Guarda Civil e representantes da Secretaria de Educação, para as 10h30. Durante a ação da Guarda Civil, professores ficaram feridos e foram encaminhados para unidades de saúde. Nove deles chegaram a ser detidos e levados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.