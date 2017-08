Professores pagam por mestrado que não existe no Paraguai

Professores da rede pública de ensino da capital e do Estado denunciam a compra de curso de mestrado que não existe. A pós-graduação era oferecida pelo Instituto Superior Cultural Brasileiro (ISBC) em parceria com a Universidad Central del Paraguay (UCP). Os pagamentos das mensalidades eram feitos ao Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia (SindiGoiânia) o...