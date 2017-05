Professores invadem novamente a sede da Secretaria de Educação de Goiânia

Em greve desde o dia 11 de abril, os professores da rede de ensino municipal invadem nesta segunda-feira (15) mais uma vez a sede da Secretaria de Educação de Goiânia (SME), no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Ao contrário do último evento, no dia 27 de abril em que o local foi tomado, dessa vez a manifestação ocorre nos corredores do espaço e o trabalho do órgão continua sendo realizado normalmente.

A assessoria de imprensa do Sindicato Municipal dos Servidores da Educação de Goiânia (Simsed) informa que esse é um protesto pacífico para pressionar a SME a dialogar com a categoria, o que, conforme o Simsed, ainda não ocorreu. Enquanto permanecem na sede, os servidores têm realizado atividades culturais. O Sindicato afirma que dois terços das escolas continuam sem aulas na capital.

Já a SME, por meio de nota enviada ao POPULAR, afirma que o “direito de manifestação é resguardado pela Constituição Federal e que o diálogo com as representações da categoria têm sido constante e mantém-se aberto”. Segundo a pasta, cerca de 5% das instituições da rede municipal de educação estão sem atendimento em função do movimento grevista

Ainda na nota a Secretaria relata que “tomou medidas para garantir que as crianças, jovens e adultos da rede municipal tenham o direito à educação resguardado. Em decisão judicial, foi determinada a suspensão do movimento grevista dos profissionais da Educação sob pena de multa diária de R$ 100 mil, com previsão de sanções administrativas e criminais”.

A SME menciona na nota a determinação judicial de suspensão da paralisação, no último dia 18, emitida pelo desembargador Norival Santomé, da 6ª Câmara Cível de Goiânia. O sindicato contestou a decisão. Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), a contestação foi recebida no último dia 12, mas ainda não foi remetida para análise do desembargador e, segundo o TJ-GO, não há um prazo para o procedimento ser realizado.

No dia 26 de abril, os professores invadiram a sede da secretaria e houve confronto com a Guarda Civil Metropolitana (GCM) para realizar a retirada, no qual protestantes ficaram feridos. Após a saída, os guardas levaram oito servidores e um aluno para a Central de Flagrantes da Polícia Civil. Eles foram liberados horas depois.

Reivindicações

A assessoria de imprensa do Simsed ressalta que são 32 reivindicações, mas a principal é por reajuste salarial. O Sindicato lembra que o reajuste do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para o piso dos professores é de 7,64%, mas a prefeitura deu apenas um reajuste de R$ 7, o que, segundo o órgão, não cobre sequer a inflação.prefeitura deu apenas um reajuste de R$ 7, o que corresponde a 0,34% do valor. É um absurdo, porque não cobre nem a inflação", alegou Gonçalves.

Confira as 32 demandas:

Melhoria nas escolas e CMEIs de Goiânia;

Imediato pagamento da data-base do trabalhador administrativo sem parcelamento;

Piso Salarial para o trabalhador administrativo de dois salários mínimos;

Cumprimento do Piso Nacional dos professores e reposição das perdas inflacionárias;

Reajuste da Titularidade do professor;

Reajuste do difícil acesso do professor;

Direito das auxiliares de atividades educativas realizar substituição;

Alteração do Plano de Carreira e Estatuto definindo o cargo de auxiliar como pedagógico e equiparando a suas vantagens na carreira a do professor;

Auxílio locomoção para as auxiliares de atividades educativas;

Pagamento de oito meses de retroativo dos servidores administrativos, referentes à data-base de 2014;

Pagamento das Progressões Horizontais e Verticais com retroativo;

Regulamentação do cargo de cuidador;

Direito ao auxílio locomoção para o trabalhador administrativo

Não fechamento do Ciclo 3;

Não retirada dos direitos dos diretores

Reabertura de turmas EAJA noturno nas Escolas onde fecharam e Manutenção onde já existem;

Imediata convocação dos aprovados no concurso público e não abertura de contratos temporários;

Reajuste do Auxílio Locomoção e da Regência;

Que a Progressão vertical dos servidores administrativos volte a ser de 2 em 2 anos;

Igualdade do recesso escolar dos trabalhadores administrativos em relação aos demais servidores da educação;

Direito a insalubridade para os trabalhadores administrativos;

Pagamento de três meses retroativo do Piso dos professores no ano de 2014;

Regência para o coordenador de turno;

Melhorias no atendimento do IMAS;

Melhoria na estrutura física de escolas e CMEIs.

Cumprimento da lei que garante a substituição do administrativo imediatamente;

Aumento da quantidade de administrativos nas escolas em que funcione o “Mais Educação”;

O administrativo com formação superior na área da educação, tenha garantia de valorização tanto economicamente quanto socialmente no decorrer de sua carreira pública.

Fim das Escolas e Cmeis de Placa;

Melhoria na qualidade da merenda escolar e dos produtos adquiridos para o preparo dos alimentos;

Maior segurança nas instituições escolares

Concessão imediata da licença, para evitar o déficit e a sobrecarga dos demais trabalhadores.