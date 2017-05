Professores e auxiliares podem se vacinar em um dos 74 postos de saúde de Goiânia

Os professores e auxiliares da rede municipal de educação de Goiânia podem se vacinar contra a influenza a partir desta segunda-feira (15) até o dia 19 de maio em um dos 74 postos de saúde da capital.

Para receber a vacina, é obrigatória a apresentação do documento de identificação e contracheque com as definições de cargos: Profissional de Educação – PE II e Auxiliar de Atividades Educativas nível T-IV.

A professora Eunita Rodrigues Gonçalves, que trabalha na rede municipal há 18 anos, gostou da notícia. “Primeira vez que isso acontece e estou muito feliz por isso. Acho necessário, pois trabalhamos com crianças diariamente. Essa semana mesmo estou com a metade das crianças do agrupamento gripada. Então, o contato é direto e diário com o vírus. Precisamos realmente vacinar. É uma conquista para os professores'.

De acordo com a superintendente pedagógica e de esportes da SME, Ampara Ferreira de Barros, é fundamental que os professores vacinem. “É uma profissão que exige um contato muito próximo com as crianças. Portanto, a vacinação garante que o professor trabalhe mais tranquilo, sem receios e medos de surtos e epidemias”, ressaltou.

A proteção da vacina tem a durabilidade de aproximadamente 12 meses. Portanto, quem tomou ano passado está com a proteção acabando ou já inexistente e precisa tomar nova dose. Em 2016, Goiânia teve surto de casos com internações e óbitos por todo o país e a meta de vacinação foi atingida para todos os grupos. Este ano a procura está menor em relação ao ano passado. Uma das possíveis causas do elevado número de casos em 2016 pode ser resultado da baixa procura pela vacina nos anos de 2014 e 2015.

Confira aqui os locais de vacinação