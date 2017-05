Professores da rede municipal protestam na Câmara de Goiânia

Professores da rede municipal de Goiânia protestam na porta da Câmara nesta quinta-feira (4). Manifestantes cobram um posicionamento dos vereadores a respeito da greve da categoria.

Nessa quarta-feira (3), os representantes dos professores foram ouvidos no Ministério Público, sobre suas reivindicações. Entre elas estão às melhorias salariais e nas escolas municipais, pagamento do piso salarial de trabalhadores administrativos e reajuste da Titularidade do professor.

Na última semana, manifestantes chegaram a invadir a Secretaria Municipal de Educação.