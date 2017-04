Professora fica ferida durante desocupação da Secretaria de Educação de Goiânia; veja vídeo 🎥

Professores e servidores administrativos que ocupavam a sede da Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia (SME), nesta quarta-feira (26), se feriram durante uma confusão com os agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

No momento da desocupação do local, os agentes arremessaram bombas de gás para dispersar os manifestantes. Uma professora precisou ser encaminhada para o Cais de Campinas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu). Segundo informações de pessoas que estavam no local, um outro professor foi atingido por uma bala de borracha no olho.

O porta-voz da GCM disse não iria se pronunciar sobre o assunto, pois a ocorrência ainda estaria em andamento. Ele também não soube informar de onde partiu a ordem para a desocupação do prédio.

A categoria está em greve desde o último dia 11 de abril e reivindica valorização profissional e melhorias nas escolas.

Conforme a organização do movimento, cerca de 100 pessoas participaram do ato. A GCM calculou 60 pessoas.