Professora deixa bilhete pedindo desculpas após bater em carro em Goiás

Uma professora bateu em outro carro enquanto tentava estacionar em um shopping de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Como o motorista do outro veículo não estava presente no momento da batida, Érica Maria Juvêncio deixou um bilhete pedindo desculpas e com um contato telefônico.

“Eu encostei no carro, no que eu virei, senti que tinha batido. Eu fiquei pensando no que fazer. Esperei alguém do shopping aparecer e ninguém veio. Eu tirei o carro, coloquei em uma outra vaga e pensei em escrever um bilhete”, contou a professora à TV Anhanguera.

À reportagem, Taffaréu também contou que, ao ver a batida, entrou em desespero, inclusive por ter se envolvido em outros acidentes nos últimos dois meses. Mas a honestidade da professora o surpreendeu.

“Eu fiquei desesperado na hora, porque vi que tinham batido no meu carro mais uma vez. Minha amiga, que estava comigo, viu que tinha um papel pregado em cima do para-choque e que quem tinha batido tinha deixado um bilhete”, disse.

Os dois se encontraram, acertaram o concerto e se tornaram amigos.