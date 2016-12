Professora afirma ter sido estuprada dentro de sala de cinema em shopping

Uma professora de 35 anos utilizou seu Facebook para denunciar um homem, de cerca de 50 anos, de estupro. Segundo o relato da mulher, que também publicou uma foto do boletim de ocorrência, o crime ocorreu dentro de uma sala de cinema de um shopping da Zona Sul de São Paulo, durante a sessão do filme “A Chegada”.

De acordo com o G1, o homem, não identificado, se masturbava enquanto tocava as “partes íntimas” da vítima. Um casal no cinema presenciou a cena e saiu em socorro da mulher. O agressor fugiu.

O caso foi registrado como estupro uma vez que a lei classifica qualquer ato libidinoso como este tipo de crime. Ainda segundo a mulher, o cinema teria sido “negligente” uma vez que, após várias pessoas pedirem incessantemente, o gerente do Cinemark solicitou a vistoria das salas à procura do bandido meia hora após o ocorrido. O homem acabou fugindo.

A professora contou que chegou a desmaiar e que foi encaminhada a um hospital para passar por exames.

A polícia investiga o caso.