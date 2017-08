Professor Rubens Carneiro morre aos 90 anos em Goiânia

Após 22 dias internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Neurológico, em Goiânia, morreu neste sábado (26) o professor Rubens Carneiro dos Santos, aos 90 anos.

Segundo a família, um conjunto de problemas de saúde causou a morte do educador, que era diabético, tinha glaucoma, câncer de próstata e sofria de insuficiência respiratória.

O velório está sendo realizado no Cemitério Parque Jardim das Palmeiras. O sepultamento será às 18 horas, no Cemitério Santana, no Setor dos Funcionários.

Carreira

Nascido em Urutaí, no interior do Estado, Rubens Carneiro chegou a Goiânia em meados dos anos 40 para estudar Direito. Foi superintendente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em Goiás, sendo o responsável pelo Censo dos anos 60 e 70. Chegou a ser elogiado pelo então presidente Jânio Quadros por ser o primeiro a entregar o relatório demográfico e a devolver a verba destinada para o levantamento.

Foi secretário da Educação do Estado no governo Mauro Borges, presidente do Conselho Estadual de Educação, presidente da Pavicap, responsável pela pavimentação da Capital na gestão de Iris Rezende; e secretário de Governo do município na gestão de Francisco de Freitas Castro.

Por mais de 50 anos foi diretor e professor da Escola Técnica de Comércio de Campinas, formando vários políticos.

Também foi governador de Rotary, Grão Mestre do Grande Oriente de Goiás e Grão Mestre Adjunto do Grande Oriente do Brasil.

Deixa quatro filhos, 12 netos e um bisneto, de 6 meses, que não chegou a conhecer, pois mora em São Paulo. Já havia perdido uma filha e a mulher, a professora Vandy de Freitas Castro, que faleceu há 21 anos.