Professor responsabiliza pais por notas baixas de alunos e sofre agressão em reunião de escola

Como se não bastasse agressões físicas de alunos em professores, agora também temos um caso de pais de estudantes agredindo um docente em Santa Catarina.

De acordo com a Polícia Civil (PC), durante uma reunião escolar no dia 4 de agosto, em Itajaí, os pais dos alunos questionaram o professor de História quanto as notas baixas dos filhos e o docente afirmou que eles também eram responsáveis porque não acompanhavam a vida escolar dos alunos.

Nesse momento teria acontecido a agressão. Um professor de inglês precisou deixar a sala de aula para separar a briga. "Um pai foi pra cima e os outros foram também. E aí o professor de inglês entrou no meio e separou", disse um aluno à NSC TV.

O docente agredido afirma que cinco pais participaram do ato de violência. Após a agressão, ele ficou ferido na cabeça e no pescoço. "O exame de corpo de delito atestou de fato que houve lesão, razão pela qual há materialidade em tese de algum crime a ser investigado", explicou o delegado Rafael Lorencetti, que investiga o caso.

Ainda de acordo com o professor, no dia seguinte ele foi transferido pra outra unidade. A Secretaria de Educação de Itajaí não comentou o assunto.