Professor encerra carreira de 31 anos sob aplausos e comove a internet

O professor de Ciências, o paulista Luiz Antônio Jarcovis, de 64 anos, terminou sua carreira de 31 anos na última sexta-feira (24), com um belo reconhecimento, os aplausos de seus alunos e colegas de profissão na Escola Estadual Escola Estadual Almirante Custódio José de Mello, na Vila Granada, zona leste de São Paulo.

Jarcovis estava deixando a sala de aula onde compartilhou seus conhecimentos com os mais jovens desde 2006, quando é surpreendido por um "corredor de aplausos". "Foi muito emocionante. Sabia que eles gostavam de mim, mas nunca esperaria algo do tipo. Deixou uma certeza de que eu fiz a minha parte. Sempre vou fazer a minha parte. É o que eu sempre falei para eles (alunos) em sala de aula: cada um tem de fazer a sua parte", afirma o agora aposentado.

O vídeo com a homenagem foi visto, curtido e compartilhado por milhões de brasileiros nas redes sociais. "Gostaria que isso fosse mais comum nas escolas", diz o professor.

Perfil

Luiz Antônio Jarcovis nasceu em São José do Rio Preto (SP), filho de agricultores praticamente analfabetos. Ele percorria diariamente cinco quilômetros a pé com o pai até a escola. "Meu pai e minha mãe eram agricultores e não tinham instrução. Eram praticamente analfabetos. Devo muito a eles", diz, emocionado, à BBC Brasil.

O sonho de Jarcovis era seguir carreira no magistério, mas precisou largar os estudos para ajudar a família. "Tinha de ajudar minha família e precisei arranjar emprego. Aos 14 anos, já estava trabalhando de carteira assinada", lembra. Ele trabalhou durante 22 anos como técnico em eletrônica e depois se dedicou a carreira acadêmica.

Inspiração

Jarcovis conta que foi um outro professor que lhe ajudou no inicio dos estudos."O nome dele era Edson Souto Ramos. Ele me incentivou demais. Quando estava fazendo o exame de admissão para o antigo ginásio, ele pagou o meu curso e meu material didático. Me emprestou livros. Acabei me espelhando nele para me tornar professor", acrescenta.

Profissão

"Tive problemas em outras escolas. Casos de desrespeito ao professor. Alunos andando pela sala, saindo da sala sem permissão e, mesmo depois de serem repreendidos, reclamando. Mas ser professor foi a melhor coisa que eu fiz. Estou muito certo de que cumpri meu papel", fala Jarcovis sobre os desafios da carreira de professor.

"Desvalorização é muito grande. A gente não vê nenhum projeto para minimizar essa questão. Os salários são muito baixos". "Além disso, há alunos que precisam de uma recuperação muito forte. Às vezes, sem saber nada", afirma o professor.

Em uma breve análise sobre a relação entre professor e aluno, Jarcovis diz: "A amizade entre aluno e professor tem ficado cada vez mais difícil. Já as famílias não acompanham mais o estudo dos filhos. A gente percebe que os pais não fazem nada por eles. É claro que não são todos. Tem muitos ainda que pegam no pé".

Ele ainda deixa um recado aos novos professores: "é preciso ter amor pelo que faz" e continua "sempre disse a meus alunos que seria como um pai para eles. E eles seriam meus filhos. Tudo o que eles precisassem, eu estaria à disposição", acrescenta.

Aposentadoria

Agora livre para fazer o que bem entender com suas 24 horas, Jarcovis quer se dedicar a fotografia. "Quero fazer um curso. Me aperfeiçoar", confidencia. Ele ainda quer "fazer voluntariado para crianças e idosos" e "cuidar de aves". "Me faz lembrar do interior onde havia uma abundância de aves. Agora, quando aparece uma outra, a gente já fica feliz", finaliza.