Professor e alunos são vítimas de assalto dentro de sala de aula em escola de Goiânia

Alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, no bairro Tropical Verde, em Goiânia, foram assaltados dentro da sala de aula na noite de ontem (20). Segundo relatos do professor de Língua Portuguesa Robson Ferreira Leite, ele, o coordenador da unidade e cerca de 30 estudantes foram ameaçados por dois jovens armados com pistolas de grosso calibre.

A aula seguia normalmente quando por volta das 21h30, dois rapazes, aparentando entre 17 e 20 anos, adentraram a sala e anunciaram o assalto. “Eu demorei a entender o que estava acontecendo, porque é comum os alunos entrarem e saírem da sala. Um dos caras me chamou de professor, colocou o revólver no meu queixo e disse que era um assalto”, contou Leite.

Os suspeitos pediram que todos colocassem os celulares em cima da mesa e para causar pânico, teriam batido com o revólver no rosto de um dos estudantes, além de ameaçar atirar em um deles, segundo o professor. “Todos ficaram bem apavorados, tive que ajudar a acalmá-los”, lembrou, acrescentando que a ação durou cerca de 1 minuto e que na saída eles ainda teriam encontrado o coordenador da unidade e roubado o celular dele.

“Sou professor há dez anos e nunca passei por isso. Eu sinto que toda a categoria foi atingida. Roubaram a possibilidade de paz na escola. É o prenuncio de uma época muito mais violenta”, alertou, denunciando que a escola é totalmente precária em relação a qualquer tipo de segurança. “Somos vítimas. Ontem foi só uma demonstração do que pode acontecer de pior.”

Segurança

Em nota, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) informou que a Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves conta com vigia noturno, “o que não impediu que dois homens armados pulassem o muro da instituição”, e que imediatamente após a ação dos assaltantes a Polícia Militar (PM) foi acionada pela direção. “A Seduce informa, ainda que, neste momento, acompanha e presta a assistência aos estudantes e familiares”, afirmou o documento.

A pasta frisou que, por meio da subsecretaria metropolitana, tem se reunido com o comando-geral da PM de Goiás e Batalhão Escolar com vistas a contribuir para ações de segurança dentro das escolas e a promoção da cultura da paz a partir da rede pública estadual de ensino e destacou que as aulas nesta terça-feira (21) estão ocorrendo normalmente com a presença da PM.