Professor deixa recado em prova chamando aluno de malcriado e mau-caráter

Um aluno da sexta série teve uma surpresa quando recebeu de uma prova corrigida nesta terça-feira (20). Abaixo da nota, o professor deixou um recado chamando o estudante de mal-educado, malcriado, mau-caráter e mentiroso. O caso aconteceu em Rio Branco, capital do Acre.

Ao final da mensagem, o professor de história ainda disse que “única coisa aproveitável é sua inteligência. Espero que use para o bem!”. O aluno de 11 anos tirou nota de 7,5 no exame.

A mãe do aluno, Helen Araújo, disse ao site Ac24horas que já havia feito reclamações a respeito do professor na Secretaria de Educação do Estado e nenhuma providência foi tomada. A mãe disse que chegou a ir ao Ministério Público denunciar a conduta do professor, mas os funcionários do órgão pediram que ela esperasse um parecer da Secretaria de Educação antes que fizesse a denúncia.

Ainda não se sabe os motivos dos desentendimentos entre aluno e docente.

Procurado pelo site, a Secretaria comunicou que o professor foi chamado para prestar esclarecimentos sobre o caso.