Professor da UFG é denunciado pelo MPF por assédio sexual e estupro contra estudante

O professor Rogério Elias Rabelo, do curso de Medicina Veterinária da regional de Jataí da Universidade Federal de Goiás (UFG), foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) na última quarta-feira (16) em Rio Verde, no Sul do Estado, pelos crimes de assédio sexual e estupro de vulnerável.

De acordo com a denúncia, Rogério, valendo-se de sua condição de professor-orientador, assediou por meio de abordagens presenciais e mensagens no aplicativo WhatsApp uma estudante. Os assédios ocorreram entre os meses de agosto e dezembro de 2016. Na madrugada do dia 4 de dezembro, enquanto a mulher dormia em um apartamento em Goiânia, após um congresso realizado na cidade, o docente a estuprou.

À época, os fatos foram contados na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), na capital. Nas investigações, ficou constatado que Rogério utilizou-se de seu cargo público para cometer os crimes sexuais. O MPF pede, agora, a condenação do professor pelos crimes de assédio sexual em continuidade delitiva e estupro de vulnerável, ambos previstos no Codigo Penal.