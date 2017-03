Professor é morto em uma feira no domingo

O professor Elton Carlos dos Santos, de 60 anos, foi morto com um tiro no rosto e outro nas costas disparados por um motociclista em uma feira no Jardim Novo Mundo, na manhã de ontem. Na mesma ocasião, Antônio Augusto Florentino, de 30, foi atingido por quatro disparos, socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde se recupera. Informações p...