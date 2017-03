Um professor de 60 anos foi morto a tiros em uma feira da avenida Cristóvão Colombo, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. O caso aconteceu no fim da manhã deste domingo (12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida com dois disparos de arma de fogo, um que pegou de raspão no rosto e outro nas costas. Paredes e barracas tambéms foram atingidas por outros disparos.

A vítima não tinha passagens policiais e ainda não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime.