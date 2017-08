Produtora rural é presa em Inaciolândia com carreta roubada de transportadora

Uma produtora rural de 37 anos, foi presa na terça-feira (22), em uma fazenda no km 54 da GO- 206, em Inaciolândia, com uma carreta reboque tanque roubada de uma transportadora de Barra do Garças (MT).

Segundo a Polícia Civil (PC), durante a operação deflagrada na fazenda, os policiais já encontraram o reboque sem placa. Durante a abordagem, foi visto o número do chassi e constatado que o veículo era roubado e servia como depósito de diesel do maquinário rural da propriedade.

Ainda durante vistoria pela fazenda, foi apreendida certa quantidade de agrotóxico, que estavam com os números de lote das embalagens suprimidos, raspados para esconder a origem ilícita do produto.

De acordo com a PC, também deve ser indiciado o marido da produtora rural, de 50 anos, que conseguiu fugir do local quando percebeu a presença dos policiais na fazenda. A mulher foi autuada por receptação qualificada, e está no presídio de Sarandi.