Produtor cultural é suspeito de ameaçar mulheres

Era madrugada de domingo, dia 30 do mês passado, quando Vitória Mendes, de 21 anos, recebeu um convite, via aplicativo de celular, para um teste com um produtor de teatro e moda. Ela não podia atendê-lo no momento e explicou que estava no meio de um ensaio. Foi o suficiente, segundo ela, para uma série de ofensas e ameaças começarem a ser feitas pelo Whatsapp. “Foi um inferno...