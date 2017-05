Produção de CO2 em Goiânia é 28,5% acima da média nacional

Cada goianiense produz 2,25 toneladas de gás carbônico (CO2) por ano, valor este que é 28,5% maior do que o registrado na média do Brasil, de 1,75 toneladas. A produção é considerada, no entanto, baixa, de acordo com os critérios internacionais. Para se ter uma ideia, a média europeia é de 8 toneladas por habitante por ano e nos Estados Unidos se chega a 19,22 tonelad...