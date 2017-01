Procuradoria realiza força-tarefa para receber débito de R$ 67 milhões

A Procuradoria Geral de Aparecida de Goiânia realizará, a partir desta terça-feira (24), uma força-tarefa com o objetivo de receber os mais de R$ 67 milhões em débitos tributários como ISS, IPTU, ITU, entre outros.

De acordo com o Procurador Fábio Camargo, o valor é referente aos tributos já executados dos grandes devedores, ou seja, os que devem acima de R$ 100 mil para a administração municipal.

"A intenção da Procuradoria é o de resgatar de imediato, cerca de 50% do valor de débitos dos grandes devedores e assim investir os recursos captados em obras para dar sequência ao desenvolvimento de Aparecida. Um dos exemplos de para onde os recursos serão revertidos é a compra dos equipamentos do Hospital Municipal, que está praticamente pronto”, destacou o Procurador Geral do Município, Fábio Camargo.

O devedor deve procurar o Fórum Central para conseguir a guia de débitos. Uma equipe do órgão municipal estará no primeiro andar do Fórum para repassar mais informações. Na sede da Procuradoria foi montada uma equipe composta de três procuradores, estagiários e servidores administrativos que irão acelerar os processos. “Vamos fazer aqui na Procuradoria um verdadeiro mutirão”, sublinhou Fábio Camargo.

Primeiramente serão incluídos os nomes dos devedores no SPC, Serasa, e cartórios de protestos. Posteriormente será feita a penhora online nas contas dos munícipes que estão em débito. No caso de pessoa jurídica a penhora será feita também nas contas de seus sócios. O Procurador explica que as penhoras em imóveis também estão previstas para entrar no processo de quitação.