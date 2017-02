Procon Goiânia autua blocos de carnaval e clubes por descumprirem legislação

Desde a última segunda-feira (13), o Procon Goiânia realiza fiscalização em lojas de fantasia, clubes e em tradicionais blocos da Capital. O objetivo da operação, segundo o superintendente do órgão, José Alício de Mesquita, é fiscalizar as casas comerciais por onde devem passar grandes grupos de foliões e verificar se esses estabelecimentos estão descumprindo a legislação vigente.

Durante a operação, cinco blocos de Carnaval foram autuados por descumprirem o Artigo 3 da portaria do Ministério da Justiça (MJ) nº 3083, que obriga os estabelecimentos a fornecerem aos consumidores informações a respeito da segurança dos locais.

Além dos blocos de Carnaval, dois clubes, que também realizam eventos para comemorar a data, e quatro lojas de fantasias foram autuados. “Os estabelecimentos que vendem fantasias foram autuados por falta de informações de preço, descumprindo o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas e precisas sobre as características, valores e garantias dos produtos”, explica José Alício.

Os estabelecimentos autuados têm dez dias para apresentar defesa junto ao órgão. As empresas autuadas poderão ser multadas com valores que variam entre R$ 400 e R$ 6 milhões. O superintende do Procon Goiânia salienta que órgão está à disposição da população de Goiânia e que ao longo do ano realizará inúmeras operações para defender o direito dos consumidores. “Estamos sempre disponíveis para registrar as denúncias dos cidadãos. Para isso, eles devem procurar a nossa sede, que fica na Avenida Tocantins, número 191, no Centro, ou entrar em contato pelo telefone 3524-2337”, finaliza.