Procon apreende mais de meia tonelada de alimentos impróprios no Pāo de Açúcar, em Goiânia

Atualizada às 12h16

Agentes do Procon Goiânia apreenderam mais de meia tonelada de alimentos impróprios para o consumo no supermercado Pão de Açúcar da Praça Tamandaré, na Rua 8, no Setor Oeste, na capital.

De acordo com o órgão, a operação teve início na manhã desta terça-feira (9), após uma denúncia. No local, segundo o Procon Goiânia, foram encontrados alimentos vencidos e a câmara fria, onde ficam os alimentos congelados, em temperatura errada.

Entre os alimentos mal acondicionados e vencidos estavam sorvetes, carnes, pães e massas congeladas.

Ainda de acordo com o Procon Goiânia, os alimentos foram apreendidos e o supermercado autuado. As multas podem variar de R$ 600,00 até R$ 6 milhões.

O supermercado continua com seu funcionamento normal. O Procon Goiânia afirmou que pode fiscalizar ainda hoje outras unidades da rede na capital.

Confira abaixo a nota da assessoria de imprensa do supermercado Pão de Açúcar:

A rede trabalha de acordo com as orientações dos órgãos reguladores e tem rigoroso procedimento para auditar as instalações das lojas e informa que os pontos abordados não condizem com o padrão operacional exigido pela companhia. Sendo assim, tomará medidas corretivas em sua operação para que os fatos mencionados não voltem a ocorrer.